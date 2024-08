La misoginia di Meloni e i grattacapi politici delle sorelle d’Europa e d’America

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sarebbe potuto essere, per Giorgia, un allineamento dei pianeti donna, un momento favorevole della sorellanza. Finalmente tante signore al potere che lei ha sempre pensato essere mediamente migliori dei colleghi maschi perché non si fanno prendere la testa dal testosterone, dall’aggressività che fa sbarellare e perdere il potere. E invece la presidente del Consiglio italiana non è per niente contenta di tutte queste donne che nell’atlante occidentale, nella parte del pianeta dove democrazia, libertà e urne hanno ancora un significato, sono già emerse e potrebbero sfondare il vetro di cristallo della Casa Bianca. Cominciamo da vicino casa, Ursula von der Leyen, la prima donna a guidare la Commissione europea e che è stata per la seconda volta rieletta, cosa che non era mai successa a un uomo.