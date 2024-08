La ministra Calderone tenta il colpo sui Tfr in azienda Riaprire un semestre di silenzio assenso Senza scelta spostarli nei fondi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Quatta quatta ladel Lavoro ed elle Politiche Sociali, Marinala butta lì. “Io credo che sul tema della previdenza complementare di cui si è parlato in questi giorni si debbano fare assolutamente, e si stanno facendo, delle riflessioni perché il secondo pilastro pensionistico è sicuramente importante come supporto alla previdenza di primo livello”. Per questo “credo che su questo tema ci siano da fare delle valutazioni ulteriori che sono certamente legate all’ipotesi di una riapertura di undi“, ha detto mercoledì al meeting del movimento religioso Comunione e liberazione, in corso a Rimini. Il riferimento è alla destinazione del Tfr dei lavoratori.