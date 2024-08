Kate Middleton | per l’esperto il ritorno in pubblico è imminente

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 22 agosto 2024) Dall’inizio del 2024,non ha quasi assunto alcun incarico reale. Dopo alcuni mesi di assenza che avevano lasciato circolare teorie di ogni tipo sulle sue condizioni di salute, la moglie del principe William ha resoil suo cancro. Finora ha partecipato a pochissimi eventi reali, tra cui la parata del Trooping the Colour e la finale maschile di Wimbledon. Al momento Kensington Palace non ha pubblicato dichiarazioni ufficiali con aggiornamenti sulle condizioni di salute della principessa del Galles. Ma un esperto è sicuro che ora ci sono diversi segnali che il ritiro didagli impegnipotrebbe finire presto. Ai suoi occhi, infatti, ci sarebbero alcuni segnali che preannunciano che le cure stanno procedendo per il meglio e che è pronta a tornare a lavoro.