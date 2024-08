In Italia i decessi per il caldo triplicheranno entro il 2100

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Oltre 28mila vittime l'anno solo ina causa delle ondate di calore, il triplo di quelle attuali: è lo scenario che emerge dalle previsioni realizzate per ildai ricercatori dell'ente Joint Research Centre della Commissione Europea. Lo studio sottolinea che in Europa gli effetti die freddo estremo potrebbero provocare presto circa 460mila vittime ogni anno, con una grande disparità tra le regioni più ricche e quelle più povere.e freddo estremi ad oggi causano circa 407.000all'anno, di cui la gran parte - 363.500 persone in particolare nelle regioni dell'Est - sono vittime del freddo mentre circa 43.700 per ileccessivo, ma l'andamento sta rapidamente cambiando, con una piccola diminuzione per le vittime del freddo e un rapido aumento di quelle per il