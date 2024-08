Il tempo rimane stabile | possibile solo qualche piovasco o rovescio pomeridiano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Questa settimana sulla nostra regione grazie ad un nuovo rinforzo dell’anticiclone avremopiùe caldo. Nelle ore pomeridiane sarà comunqueepisodio insui rilievi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 22 agosto 2024Previsto: Per l’intera giornata sui rilievi e Pedemontane cielo variabilmente nuvoloso con possibili locali piovaschi o rovesci. In pianura cielo generalmente poco nuvoloso o con nubi sparse.Temperature: Minime comprese tra 22 e 25°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 29 e 33°C.Venti: In pianura deboli/moderati da sud-est, in quota deboli/moderati da sud-est. Venerdì 23 agosto 2024Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso.