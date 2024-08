Hani El Mallah l’uomo che riempie di ghiaccio Milano e tutto il Nord Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Dal mercato ittico dinegli anni Ottanta del secolo scorso, dove ha iniziato a lavorare nel lontano 1981, a un nuovo stabilimento che sarà capace di produrre oltre 60 tonnellate diogni giorno e puntare all'intero mercatono. È la realtà diEl, 56 anni e origini egiziane, che da più di trent’anni produceed è diventato il maggior fornitore di cubetti diil centro. Mr Ice Man, questo il nome della sua azienda, e alla fine anche il nome col quale ormai tutti lo conoscono, “” disu ordinazione discoteche, locali, bar e ristoranti di decine di cittàne, e lo fa dal suo quartier generale di via Lombroso a, nella zona dei mercati generali. L'attività? "Va alla grande – racconta – la richiesta è in continua crescita”, così come il fatturato che sfiora i 500mila euro l'anno.