Guerra Israele Hamas oggi incontro di mediazione al Cairo | già si sa l’epilogo

(Di giovedì 22 agosto 2024) All’ombra delle piramidi, mentre si attende una nuova tornata di negoziati tra, l’Egitto non sembra credere troppo in un’imminente soluzione pacifica. I mediatori egiziani, ormai abituati a navigare in acque tempestose, osservano con occhio critico gli sviluppi di una trattativa che, invece di avanzare, si incaglia sempre di più. La cosiddetta “proposta ponte”, pensata per trovare un compromesso tra le parti, sembra vacillare, travolta da tensioni che non lasciano presagire nulla di buono. La diplomazia egiziana sul filo del rasoio Il, centro nevralgico di ogni tentativo di dialogo in Medio Oriente, si trova ancora una volta a dover orchestrare un balletto diplomatico che rischia di cadere nel vuoto.