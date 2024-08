Fiumicino pubblicato il bando per un anno di Servizio Civile Universale presso la Pro Loco

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto- In occasione dell’imminente inizio del Giubileo, è uscito un nuovodicon il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il– assegna alla Pro, quale sede accreditata, n.2 operatori, oltre a quelli che già hpresoa luglio scorso. “Si tratta di una valida opportunità per le ragazze ed i ragazzi del nostro territorio per rendersi utili alla collettività, con un’attività formativa che permette loro di imparare le dinamiche del lavoro e della vita sociale. – dichiara il Presidente della Prodi, Giuseppe Larango.