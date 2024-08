Falcon Strike avvicina Bangkok a Pechino E l’allontana ulteriormente da Washington

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 22 agosto 2024) In Asia sono da poco iniziate le esercitazioni congiunte tra le forze armate della Repubblica Popolare Cinese e quelle della Thailandia: “2024”, questo il nome dell’edizione di quest’anno, ha preso inizio la scorsa domenica 18 agosto nella regione nordorientale della Thailandia. L’emittente statale cinese Cctv ha rimarcato la differenza tra l’edizione 2024 e quelle precedenti, sottolineando come quella di quest’anno sia più complessa e di ampio respiro rispetto alle precedenti esercitazioni che hanno coinvolto i due Paesi. Infatti, salvo una pausa di due anni avvenuta in concomitanza con la pandemia da Covid-19, la Cina e la Thailandia conducono regolarmente esercitazioni annuali con le loro rispettive forze aeree sin dal 2015.