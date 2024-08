F1 Lewis Hamilton | Felicissimo per Bonnington sarà una grande risorsa per Mercedes

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) La permanenza di Peter “Bono”in casasi sta rivelando uno dei topic più caldi del Circus di F1, pronto a vivere questo weekend il GP d’Olanda, appuntamento numero quindici nel Mondiale 2024. L’ingegnere, attuale punto di riferimento per, dopo infiniti rumors circa una sua partenza resterà nella scuderia britannica con una promozione, non seguendo quindi il fidato pilota in quel di Maranello. Non sono mancate ovviamente molteplici domande in riferimento a Bonningotn durante il classico media day del giovedì, dove il fuoriclasse di Stevenage ha espresso tutta la sua gioia per l’amico. “Sono davvero felice per Bono – ha dettoai media – Alla fine, volevo che facesse tutto ciò che era meglio per lui e per la sua famiglia. Questo non cambia nulla tra noi. Non lavoreremo uno accanto all’altro ogni giorno, il chetriste per entrambi.