È morta mentre ballava Raffaella stroncata da un malore | il dramma tra le braccia del marito Aveva 54 anni

(Di giovedì 22 agosto 2024) Una serata che avrebbe dovuto essere di festa e celebrazione si è trasformata in uninaspettato.Poggioli, avvocato 54enne di Modena, èa causa di undurante una festa privata organizzata dal noto stilista Domenico Dolce a Polizzi Generosa, un incantevole comune siciliano. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti tra cui personalità del mondo della musica e dell’imprenditoria, si è svolto in un ristorante locale e ha attirato l’attenzione per la sua eleganza e il suo glamour. >> “C’è un indagato”. Omicidio Sharon Verzeni, clamoroso colpo di scena Intorno alle 22 di lunedì sera,la festa era in pieno svolgimento e gli ospitino sulle note di Paola e Chiara,ha accusato unimprovviso. Testimoni presenti hanno riferito che la donna si è accasciata al suolo, lasciando tutti sbigottiti.