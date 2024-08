Dio mio fuggite Terrore nella spiaggia italiana | all’improvviso l’arrivo degli insetti bagnanti tempestati di punture

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’invasione dei fastidiosi. Non bastavano le zanzare a rendere le giornate estive un continuo ricorrere a spray, zampironi e rimedi naturali. Poco tempo fa presero d’assalto alcune zone di Roma, ma eravamo agli inizi dell’autunno. Adesso, invece, i primi avvistamenti sono stati registrati in riviera Adriatica. Sono stati numerose le persone che, sdraiate su lettino o sugli asciugamani in, sono state aggredite dalle formiche volanti e si sono ritrovati con decine di. In questo caso parliamo del genere ’ponerina’, un tipo di formica che si muove in gruppi di un centinaio di esemplari, decisamente più ristretti rispetto alle colonie di quelle ‘tradizionali’ che arrivano al milione. Leggi anche: “È morto punto da un insetto”.