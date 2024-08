Demme parole da brividi sul Napoli | poi lancia la stoccata all’ex tecnico azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’ex centrocampista dei partenopei, Diego, torna a parlare dele dinella sua intervista concessa all’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Sicuramente i suoi ultimi mesi in maglianon sono stati indimenticabili, ma il suo nome resta comunque tra quelli che hanno portato a casa lo storico terzo Scudetto degli azzurri. Diegoè senza dubbio una figura a cui i tifosi delsono comunque legati, visto il suo affetto per la città e per la squadra partenopea fin da subito evidenti. L’ex centrocampista del club di Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare delnella sua intervista concessa al quotidiano Il Mattino oggi in edicola.