Da Fidanzato? Sì più o meno diciamo che sono libero a Non ho capito niente ma va bene lo stesso | Thomas Ceccon la scheggia delle Olimpiadi 2024

(Di giovedì 22 agosto 2024) È stata la star, e non solo per la sua dote sportiva. Anzi, forse è proprio quella ad essere passata in secondo piano. Perché tra il pisolino nel parco, le lamentele sulle condizioni del Villaggio Olimpico e la sua ‘bellezza da Dio greco’, l’oro dinei 100 m dorso è stato un po’ ignorato dai più. Ma chi segue il nuoto già da anni sa benissimo di cosa stiamo parlando, perché il nuotatore veneto non è nuovo ad uscite esilaranti un po’ a metà tra la spontaneità e l’arroganza (quella buona, positiva, degli sportivi). Eppure, il nuoto è sempre il centro della sua vita, da così tanto tempo che nemlui ricorda quando è cominciata. Ma era “mio padre che mi ha ripreso mentre facevo i primi corsi, avrò avuto tre anni, e ogni tanto per ridere riguardiamo vecchi video.