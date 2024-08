Costantino Vitagliano è morto Notizia choc sull’ex tronista di Uomini e Donne lui svela la verità

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) ““. Laè rimbalzata veloce su media e social nelle ultime ore. Come molti sanno il famoso exdiè da tempo malato. Era stato lui stesso a parlarne: “Sono andato in panico totale, ero nel reparto di chirurgia tumorale: sono andato in ansia, i dottori non sapevano”. “Ho cominciato a pensare ‘sto morendo e non vogliono dirmelo’. Ho perso 12 chili in 10 giorni. Ho fatto 29 giorni di esami, alla fine siamo arrivati alla conclusione che non ho un cancro. Sono autoimmune, oggi devo stare completamente a riposo”. Tuttavia è stato proprioa intervenire sui social per smentire la. Leggi anche: “Oggi vivo così”.