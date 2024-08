Concorsi Asl Salerno 500 posti | ecco le figure ricercate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Al via la stagione deiper il personale infermieristico e assistenziale della ASL. Quasi 500a tempo indeterminato per rafforzare l'intera dotazione organica dell'Azienda L'ASL, con quattro provvedimenti approvati nella giornata di oggi, da avvio aiper leassistenziali. Sono 200 ia tempo indeterminato per gli infermieri, 200 per operatori sociosanitari, 10 per i fisioterapisti. Approvato anche il concorso per l'assunzione di 10 psicologi da inserire nella dotazione organica dell'Azienda a tempo indeterminato.