Cina | app Alipay disponibile in 16 lingue per agevolare stranieri in viaggio

(Di giovedì 22 agosto 2024) Guangzhou, 22 ago – (Xinhua) – La piattaforma cinese di servizi di pagamentoha recentemente annunciato che ora fornisce servizi in 16, il che, secondo le previsioni, aiutera’ i turisti internazionali a viaggiare inin modo piu’ agevole. I servizi delle applicazioni per smartphone sono ora disponibili in francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, arabo, russo, turco, malese, indonesiano, tailandese, coreano, giapponese e vietnamita, oltre ai servizi in cinese e inglese gia’ in uso. Con l’ultimo aggiornamento, i visitatoriinpossono utilizzare il servizio di pagamento dell’app nella lingua che preferiscono. Altri servizi utilizzati di frequente nell’app, tra cui la piattaforma di prenotazione alberghiera, possono essere tradotti in quella lingua con un solo clic utilizzando lo strumento di traduzione di