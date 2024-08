Ciclismo - La storia Esposti dagli scacchi alle sfide su due ruote

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Campione giovanile del gioco degli, poi promettente atleta nelle corse a piedi, da qualche tempo si è rivelato un passista-scalatore di valore e, a giorni, debutterà tra i dilettanti primo anno "Elite" nella squadra ciclistica del Gs Gragnano. Parliamo di Federico, 23 anni, di Castiglione, studente di Ingegneria meccanica all’Università di Pisa e, per quanto riguarda il, figlio d’arte, in quanto suo papà Stefano è stato campione italiano assoluto di mountain bike nel 1994. "Da piccolo – racconta Federico– giocavo a; ho fatto parecchi tornei e sono stato anche campione regionale. Un giorno mio padre mi portò in bici. Era la prima uscita vera che facevo, senza alcunnamento e non sapevo come sarebbe andata. Ci dirigemmo verso il Parco dell’Orecchiella, salendo da San Romano.