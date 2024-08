Box Office ITALIA | Cattivissimo Me 4 vola all’esordio

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’esordiono diMe 4 era molto atteso, ed in effetti i numeri del 21 agosto sono stati straordinari. Dopo l’ottima performance offerta ad inizio agosto con le anteprime, il nuovo capitolo della saga animata Illumination Entertainment ha subito centrato il bersaglio grosso nel Box. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti,Me 4 ha incassato ieri una cifra stimata di 1,39 milioni di euro, direttamente al primo posto. Statistiche storiche alla mano, questo l’opening day è secondo solo aMe 3 (1,59 milioni nel 2017) per quanto riguarda i quattro capitoli della saga principale, e quarto prendendo in considerazione anche i due spin-off dedicati ai Minions. Con gli incassi delle anteprime il film ha già raggiunto quota 2,57 milioni.