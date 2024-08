Atalanta ecco Bellanova | visite mediche in corso poi la firma sul contratto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Milano. È arrivato puntualissimo nella mattinata di giovedì 22 agosto alla clinica La Madonnina di Milano Raoul: l’esterno classe 2000, prelevato dal Torino per 25 milioni bonus compresi, è pronto a diventare un nuovo calciatore dell’, apponendo la suasulche lo riporterà in nerazzurro dopo la non fortunatissima esperienza del 2020. Prima, però, i test medici di rito: giunto a bordo dell’ormai classico van nero, si è presentato con polo bianca, pantalone lungo, sneakers e zaino in spalla, stringendo tra le mani una busta con logo e colori societari. Occhiolino alla telecamera, un saluto veloce e poi via di corsa all’interno della clinica milanese, dove passano tutti i nuovi acquisti atalantini.