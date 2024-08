Angelini Cesena all’insegna delle giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) A pochi giorni dall’inizio della preparazione in vista del prossimo campionato di serie B1 femminile in programma il 26 agosto, l’Elettromeccanicaha chiuso il roster a disposizione di coach Cristiano Lucchi con tre atlete cresciute nel vivaio: si tratta della schiacciatrice Kiera Molari, dell’opposto Amelia Pasini e della centrale Monica Oke. Pasini e Oke, parallelamente all’impegno in prima squadra parteciperanno anche al campionato di serie D. Molari, classe 2005 e 180 cm, sarà schierata in B1 per il secondo anno consecutivo: "Sono contentissima – commenta –. La scorsa stagione ho dato il meglio e ora mi sento molto migliorata sia tecnicamente che mentalmente. Non ci ho pensato due volte ad accettare di rimanere".