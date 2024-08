Alta tensione Zelensky in zona di frontiera Kiev affonda un cargo russo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il presidente ucraino, Volodymyr, si è recato in visita nelladicon la Russia per la prima volta da quando da lì le forze disono entrate e hanno lanciato l'offensiva nel Kursk. "Un altro villaggio nella regione di Kursk è ora sotto il controllo ucraino", ha comunicatodurante questa visita nella regione di Sumy, dopo aver ascoltato aggiornamenti da parte del comandante dell'esercito, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, parlando di nuovi prigionieri di guerra russi che aiuteranno a costruire un "fondo di scambio" per essere scambiati con ucraini catturati.non ha passato il confine e non è dunque entrato in territorio, cosa che sarebbe stata considerata da Mosca una provocazione.