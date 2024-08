Ucraina Putin ‘paralizzato’ dopo Kursk | strategia o crisi?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) (Adnkronos) – I vertici militari dell’si aspettavano una reazione su vasta scala e feroce da Vladimirl’incursione a sorpresa nella regione russa di. Kiev aveva messo in preventivo un massiccio bombardamento con missili e droni, senza escludere l’utilizzo di un’arma nucleare tattica. Ma tutto questo ancora non si è verificato. I motivi, secondo l’editorialista di Politico Ue, Jamie Dettmer, possono essere diversi. Incompetenza militare dei russi – di cui si sono avute ampie prove dall’inizio dell’invasione dell’– decisioni tattiche o un tentativo di accumulare le forze necessarie per evitare di sguarnire il fronte intorno a Donetsk sono le ipotesi indicate dall’editorialista, che parla anche di una possibile “paralisi” decisionale che avrebbe colpito Vladimiranalogamente ad altri episodi critici che si sono verificati in passato.