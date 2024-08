Squid Game | Senza limiti il trailer di annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pochissimi minuti fa, Netflix ha diffuso in rete ildidi, multiplayer ispirato alla serie di successo in arrivo sull’app Netflix. Trovate tutte le info sul sito(https://www.unleashed.com) Ecco ildi: SI VINCE E SI MUORE Preparati per un’azione veloce e da cardiopalma e una competizione brutale in questo gioco battle royale multigiocatore. Gioca con gli amici (o i nemici) online e scopri se hai ciò che serve per sopravvivere e sconfiggere gli altri giocatori in ogni contorta gara. Con sfide mortali che riconoscerai da “”, la serie e altri nuovi giochi ispirati alle classiche attività dell’infanzia, ogni round è un viaggio oscuro lungo il viale dei ricordi.