Sharon Verzeni spunta un supertestimone | era in balcone a fumare ma non ha visto nulla Neppure l’uomo in bici…

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Mentre continuano le audizioni fiume dei familiari di– ieri sono stati ascoltai per sette ore i genitori della vittima, mentre lunedì dai carabinieri sono stati convocati il fratello, la sorella e il cognato della barista 33enne. E oggi gli zii – gli inquirenti che cercano di dare un volto e un nome al suo assassino tornano a puntare i riflettori su quel tratto di strada di Terno d’Isola, dove nella notte tra il 29 e il 30 luglio l’omicidio si è consumato. Dove si cercano prove e risposte. E da dove oraunI dubbi che alimentano il mistero continuano a essere tanti, e gli interrogativi ancora in attesa di risposta si affastellano ormai da settimane concentrandosi su quel tratto di Via Castegnate divenuto la scena del crimine.