Segnaletica per taxi errata Si accende la polemica fra i banchi del Consiglio

(Di mercoledì 21 agosto 2024)politica post ferragostana nella città giardino. Materia del contendere uno strafalcione comparso sull’asfalto di una delle strade più importanti di Varese, quella via Sacco su cui si affaccia lo splendido Palazzo Estense, sede del Comune, e che è anche nota perché ospita, tradizionalmente, l’arrivo della Tre Valli Varesine, classica del ciclismo tricolore. In seguito ad alcuni lavori di rifacimento dellaorizzontale, infatti, nella corsia preferenziale riservata a bus e auto bianche è comparsa la parola “TXAI” invece di “”. Un errore umano commesso dagli operai chiamati a realizzare l’intervento di restyling, bastato però adre lapolitica, a suon di comunicati diffusi dalle forze di opposizione e maggioranza. Ha dato fuoco alle polveri il Caroccio, da due mandati in minoranza nella città che è storicamente considerata la sua “culla”.