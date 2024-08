Scuola Gallo Cristallo I lavori sono terminati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A Savignano sul Rubiconestati completati iallamaternain via Togliatti nel quartiere Cesare, finanziati con fondi Pnrr. Conclusi anche gli interventi extra. Questi ultimi, ugualmente finanziati con fondi Pnrr,consistiti in un generale intervento di messa in sicurezza. Nel dettaglio si è intervenuti per rifare completamente la scala di emergenza esterna, di uscita dal piano del sottotetto. Inoltre, è stata installata la nuova illuminazione a led in facciata, interessata anche dalla nuova tinteggiatura. Infine, è stata fatta la pulizia e sigillatura delle grondaie. Gli interventi extra ammontano a 20mila euro estati eseguiti dalla ditta Frisoni Severino.