Rivisti i dazi Ue contro le auto elettriche cinesi Pechino reagisce e mette nel mirino i formaggi prodotti in Europa

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La Cina ha avviato un’indagine anti sussidi suilattiero-caseari cheimporta dall’Unione europea. Lo riferisce il ministero del Commercio in una nota diffusa all’indomani della bozza finale suicompensativi decisi dalla Commissione europea sull’import dicostruite in Cina. L’indagine suilattiero-caseari esaminerà 20 programmi di sovvenzioni UE, tra cui alcuni previsti dalla Politica agricola comune (Pac) ed altri specifici per i settori lattiero-caseari in Italia e Finlandia. Si prevede che l’indagine sarà completata entro un anno e potrà essere estesa per altri sei mesi in circostanze speciali. È la reazione all’avanzamento della procedura Ue relativa aisulle. Martedì la Ue ha rifinito i livelli delle tariffe commerciali che verranno applicate ai diversi produttori.