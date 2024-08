Rimini | irruzione col coltello in farmacia c’è un sospettato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

21 agosto 2024 – Una manciata di minuti per farenellacomunale 3, minacciare la farmacista con ile poi scappare in bicicletta. Un blitz rapidissimo quello messo a segno da un rapinatore solitario entrato in azione nelladi via Guadagnoli, di fronte al bar pasticceria 'Peccati di Gola'. Gli agenti della polizia di Stato, subito accorsi sul posto, potrebbero aver già individuato un possibilesottoposto ad identificazione: non si escludono nemmeno eventuali collegamenti con un'altra rapina, avvenuta a Ferragosto nelladi via Flaminia, angolo via Balilla. L'assalto in via Guadagnoli è avvenuto attorno alle 17. Un uomo, con il volto parzialmente travisato, è entrato nell'esercizio quando in quel momento, all'interno, c'era solamente la farmacista.