Questo non lo dovevate fare Amici tagliato l’amato protagonista | social in rivolta

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La nuova edizione discalda i motori, in attesa di vedere cosa succederà c’è già una polemica su un taglio eccellente. Intanto è arrivata la data ufficiale di partenza.News ha scritto su Instagram: “Le porte per la nuova edizione di24 stanno per aprirsi: da domenica 15 settembre su Canale 5?. Tra meno di un mese scopriremo chi entrerà a far parte della scuola di Maria De Filippi. Il sito Isa e Chia ha inoltre fatto sapere che Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli resteranno come insegnanti. >> “È crollato il palco, presto!”. Panico al concerto del cantante italiano: cede il pavimento e sparisce davanti al suo pubblico Parlando dei nuovi allievi, si è vociferato nei giorni scorsi che il figlio di Raf, Samuele Riefoli, potrebbe entrare nella scuola. Un altro figlio d’arte pronto ad essere accolto da Maria.