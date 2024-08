Pronta a andare in onda dopo l’addio a Ben Affleck | dentro il divorzio Bennifer

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La separazione tra Jennifer Lopez e Ben: la fine di2.0 La notizia della separazione tra Jennifer Lopez e Ben, annunciata ufficialmente il 21 agosto 2024, ha sorpreso pochi, poiché la coppia stava affrontando crescenti sfide nella loro relazione.soli due anni di matrimonio, “”, una coppia che un tempo aveva riacceso le speranze dei loro fan con la loro riunione in età matura, ha deciso di separarsi. Secondo TMZ, la separazione è stata avviata da Lopez, con documenti che rivelano che la coppia viveva separata dal 26 aprile 2024. Nonostante i loro sforzi per tenere unita la famiglia La tensione è diventata troppo per Lopez. Secondo una fonte vicina alla cantante e attrice, si era stancata delle lotte in corso e sentiva che era giunto il momento di porre fine a quello che era diventato un capitolo doloroso della sua vita.