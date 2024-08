Papa lancia nuovo appello per la pace

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 10.36 "Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, che soffre tanto. Non dimentichiamo il Myanmar, il Sud Sudan, il Nord Kivu e tanti Paesi che sono in guerra. Preghiamo per la. E non dimentichiamo la Palestina, Israele. Che ci sia lalì". Così ilall'udienza generale. "Sappiamo che,purtroppo, a volte i cristiani non diffondono il profumo di Cristo, ma il cattivo odore del proprio peccato.Non dimentichiamolo mai:il peccato ci allontana da Gesù e il diavolo entra dalle tasche".