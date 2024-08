Oro ai massimi storici | superati i 2570 dollari all' oncia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’incertezza fa volare l’oro. Nuovo record per il prezzo del metallo prezioso, che ha superato iall’. Significa +22% dall’inizio dell’anno e +32% rispetto a dodici mesi fa. Le previsioni degli analisti parlano del traguardo dei 3milaentro l’anno. Ma un apprezzamento a questi livelli, un rally ben superiore a quello dell’azionariato (22% contro il 16% di S&P 500 per esempio) non si spiega solo con la ricerca di beni rifugio dettata dal periodo storico. Sicuramente una delle spinte arriva dalle tensioni geopolitiche: la guerra di Russia e Ucraina, quella in Medi Oriente che rischia di ampliarsi. E si aggiungono le tensioni economiche e politiche tra Stati Uniti e Cina e l’incertezza tipica del periodo elettorale americano, con le elezioni a novembre.