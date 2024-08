Noomi Rapace sarà una Madre Teresa punk rock | Non era una santa

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In arrivo il biopic sudi Calcutta, che stando a quanto anticipato dall'attrice nonun'agiografiaha offerto un'anticipazione sulla sua interpretazione dinel prossimo biopic Mother, in cui l'attrice svedese affronterà il ruolo dellacattolica quando era solo una comune donna. Parlando al Sarajevo Film Festival, dove fa parte della giuria del concorso presieduta da Paul Schrader, la star di Uomini che odiano le donne e Prometheus ha raccontato di essere stata attratta dal ritratto anticonformista diperché non era interessata a fare un biopic convenzionale. "Non era una", ha dichiarato. "È un personaggio piuttosto complesso". Mother, che segna il debutto in lingua inglese della regista nord-macedone