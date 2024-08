Narcotizzati e rapinati in casa Famiglia sotto choc | Ci hanno portato via tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) San Giustino (Perugia), 21 agosto 2024 – «Cinarcotizzato durante la notte e fatto sparire oro e denaro: io, mio marito e mio figlio siamo sconvolti. I ladri sono entrati in, non ci siamo accorti di nulla: al risveglio eravamo storditi e c’è voluto un pò prima di capire quello che avevamo subìto". E’ ancorala quarantenne di Selci, frazione di San Giustino, quando racconta quanto accaduto durante la notte tra domenica e lunedì in quella che è stata un’esperienza da dimenticare. In una fascia oraria tra le 2 e le 4, infatti, almeno due malviventi – utilizzando una scala rubata lì vicino – sono saliti fino alla finestra del bagno che poi è stata ritrovata forzata.