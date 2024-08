Monsignor Giuliani l’affetto di Vicchio La festa per i 50 anni di sacerdozio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È stata una domenica di grande, quella appena trascorsa a Villore. In paese è tornato infatti, per celebrare i 50diVasco, che nella frazione vicchiese è stato parroco ed ha svolto la sua missione per ben 17, dal 1978 al 1995. Per l’occasione nel piccolo paese sono arrivati anche l’Imam della comunità Islamica di Firenze, Izzedin Elzir, e il segretario generale della scuola di alta Formazione per il dialogo interreligioso, Osama Rashid. È stato un po’ come tornare a casa dopo tantie mescolarsi aldel popolo della frazione. Tante persone, che allora erano bambini o ragazzi, e hanno conservato indelebile il ricordo del loro parroco, e sono voluti accorrere per festeggiare con lui i 50di