Marte l’Algeria e i trolloni

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Grazie a chi ci ha inviato questa semplice segnalazione, grazie perché ci permette di trattare, in pochissimo tempo, qualcosa di diverso dai soliti post su medicina, vaccini, emergenze e pandemie. Oggi parliamo di, o meglio di Algeria, deserti e somiglianze coi panorami extraterrestri, difatti la foto che ci avete inviato è questa: Montaggio di due foto a confronto che vuole dare a intendere che le immagini di Ingenuity siano false e che mostrino appunto un panorama assolutamente terrestre, il Sahara algerino. Ma siamo di fronte a quella che mi viene da definire trollata, tanto è facile sbufalarla. Sì, infatti la foto sotto è veramente il deserto algerino, come lo è quello nella foto sopra, non esiste difatti alcuna foto della NASA che mostri quel paesaggio. Volendo potremmo terminare qui la nostra velocissima sbufalata, ma c’è una cosa curiosa che vorremmo aggiungere.