Maria di Larraín con Jolie in concorso a Venezia esce con 01

(Di mercoledì 21 agosto 2024), di Pablo, inufficiale alla 81/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di, uscirà nelle sale italiane distribuito da 01 Distribution. Al fianco di Angelinache interpreta la grandeCallas, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee e Valeria Golino., scritto da Steven Knight (Spencer, Peaky Blinders, Eastern Promises), racconta la tumultuosa, bella e tragica vita della più grande cantante d'opera del mondo, rivissuta e immaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni '70.è un film Fremantle prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Juan de Diosper Fabula Pictures, e Jonas Dornbach per Komplizen Film, un'esclusiva per l'Italia Rai Cinema.