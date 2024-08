Malmo-Sparta Praga oggi in tv | orario e diretta streaming andata playoff Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida, valida per l’deidi. All’indomani della sconfitta dello Slavia sul campo del Lille, l’altra squadra della capitale ceca scende in campo – sempre in trasferta – per provare a fare meglio. Non si preannuncia però una passeggiata la sfida in casa del, compagine svedese che vuole tornare a giocare la coppa dalle grandi orecchie ed è pronta a vendere cara la pelle. La sfida è in programma, mercoledì 21 agosto, alle ore 21:00 CALENDARIO PARTITEin tv:Il matchsarà visibile intv su Sky Sport Calcio (canale 202). Garantita inoltre unasu NOW e SkyGo. Sportface.