M5S al via il processo costituente | Conte sfida Grillo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il Movimento 5 Stelle si trova di fronte a un momento cruciale della sua storia politica. Il 2024 segna l'inizio di un "" destinato a ridefinire l'identità, i valori e l'organizzazione interna del Movimento, come annunciato recentemente da Giuseppe, leader del M5S ed ex Presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui suoi canali social,ha esposto le modalità con cui verrà condotto questo, offrendo uno spaccato delle dinamiche interne e delle tensioni che attualmente attraversano il Movimento.Le modalità delIl "" delineato dasi basa su una partecipazione della base del Movimento, un elemento che storicamente ha caratterizzato l'identità del M5S. Secondo quanto illustrato nel video, saranno coinvolti non solo gli iscritti al Movimento, ma anche i simpatizzanti, compresi i minorenni.