LIVE Vuelta e Espana 2024 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo lascia spazio alla coppia al comando

(Di mercoledì 21 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 Davanti c’è un nome noto in questo avvio di. Ibon Ruiz (Team Kern Pharma) è giàterza fuga su quattro tappe in linea. Il corridore di Vitoria, che era già stato in testa nelle tappe 2 e 3 in Portogallo, aveva già percorso 305 chilometri in testacorsa prima di iniziare la frazione dia Fuente del Maestre. 14.30 Anche il Team Visma Lease a Bike si fa vedere nelle prime posizione, quando il margine dei battistrada arriva a 5’40”. 14.27 Ecco le squadre dei favoriti diarrivare davanti in, ci sono due uomini dell’Alpecin – Deceuninck a dettare il ritmo nel plotone. 14.24 Rispetto alle due precedenti giornate dedicate ai velocisti, la partenzaè stata decisamente più veloce. Quando ci avviciniamo all’ora di gara, la media è di 41 km/h. 14.21 Ecco un’immagine della testa della corsa.