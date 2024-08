LIVE Vuelta e Espana 2024 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo controlla sugli attaccanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 Ricordiamo la composizione del duo all’attacco quest’, tutto spagnolo: Ruiz Ibon (Equipo Kern Pharma) e Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi). 15.00 Nella lotta vedremo sicuramente l’ambizioso Pavel Bittner (Team dsm-firmenich PostNL), insieme ai padroni di casa Jon Aberasturi (Euskaltel Euskadi), Carlos Canal (Movistar) e Pau Miquel (Equipo Kern Pharma). 14.57 Se per ora gli altri sembrano destinati a un ruolo secondario, ciclisti come Arne Marit (Intermarché-Wanty), Corbin Strong (Israel – Premier Tech) e Bryan Coquard (Cofidis) potrebbero trovare questa situazione piuttosto limitante, ma dovranno dimostrare tutto su strada. 14.54 Classifica a punti che sembra già essere una corsa a due: Van Aert contro Groves.