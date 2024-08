L’anno scorso tre finali perse Ora con Lavarini si volta pagina e l’oro di Parigi è stata una scossa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) E’ ufficialmente cominciata la nuova stagione della Vero Volley Milano che, dopo le treloanno, punta a sbloccarsi a livello di titoli. Le occasioni non mancheranno, dalla Serie A1 alla CEV Champions League, passando per la Supercoppa e il debutto al Mondiale per Club, senza dimenticare la Coppa Italia, e con tutti questi obiettivi in testa le ragazze del Consorzio stanno già duramente lavorando in palestra agli ordini del nuovo allenatore. Stefano, chiamato a prendere il posto di Marco Gaspari, sa che la pressione sarà ancora maggiore, nonostante l’Imoco Conegliano campione in carica di tutto resti sempre la favorita, con gli arrivi della brasiliana Gabi e della cinese Zhu Ting che hanno subito fatto dimenticare gli addii alle statunitensi Plummer e Robinson Cook.