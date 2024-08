La Talpa ex GF con ruolo inedito | chi è e cosa potrebbe fare

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I preparativi per il ritorno de Lasono in grande fermento. Lo staff della trasmissione, che sarà condotto da Diletta Leotta (QUI alcune rivelazioni di Paola Perego), è alle prese con il perfezionamento del cast, anche se la maggior parte dei concorrenti sono già stati rivelati in questo periodo. Ad ogni modo, pare chero esserci anche dei colpi di scena inaspettati. Sull'ultimo numero del magazine Chi, in edicola da oggi, mercoledì 21 agosto 2024, è stata rivelata un'indiscrezione degna di nota che riguarda il possibile sbarco nel reality show di un noto ex volto del Grande Fratello. A generare particolare sgomento, inoltre, è anche il fatto che la persona in questione dovrebbe ricoprire unall'interno del programma, dunque, non dovrebbe essere una concorrente «normale».