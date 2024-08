La sorella di Giulia Tramontano | Non mi sono arresa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Chiara scrive una lettera alla, mentre il Comune si prepara a intitolarle un parco a Senago. "Non mi, me lo hai insegnato tu", scrive la 29enne a più di un anno di distanza dal maggio in cui Alessandro Impagnatiello, compagno di, la uccise con 37 coltellate mentre era incinta di sette mesi. "Cara, oggi affido a questa tastiera il compito di raccogliere le mie lacrime e trasformarle in inchiostro su un foglio bianco. Non ho ancora trovato un posto in cui ospitarti nella mia nuova vita, quella dopo la tua morte". Scrive cosìnella lunga lettera pubblicata sul profilo Instagram e continua spiegando che "ho imparato ad accettare che in casa mia ci siano le tue foto, le nostre foto, le foto di famiglia, esponendomi spesso a ricordi dolorosi, riuscendo solo raramente a sorridere nel guardarle.