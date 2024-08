In fiera tra spettacoli e stand Irene Priolo taglia il nastro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Scalda i motori a Pieve la 57esima edizione delladell’industria, dell’artigianato, agricoltura e commercio in programma dal 30 agosto al primo settembre. Ma con due anteprime alle 21 sul palco centrale in piazza Costa: mercoledì, spettacolo di danza sportiva a cura del Mondo del ballo e giovedì 29 musica e varietà con Marco, Jerry e sorprese a cura del centro sociale ricreativo Luigèn. Il taglio deldella kermesse è in programma venerdì, alle 18, e vedrà la partecipazione delle autorità locali, della banda Giuseppe Verdi di Cento e dipresidente facente funzione della Regione. "La– si legge in una nota dell’amministrazione comunale - è una grande esposizione di prodotti agricoli, industriali e artigianali del Centopievese.