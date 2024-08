Il Turismo lento cresce Vie Francigena e Romea È patto di collaborazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) ORIO LITTA (Lodi) La Viasi è “alleata“ con la ViaGermanica per puntare sul. Il neo presidente della Associazione europea Vie Francigene, Francesco Ferrari, ex sindaco di Orio Litta e il presidente europeo della ViaGermanica, Thomas Dahms, si sono incontrati a Fidenza, nei giorni scorsi, per sancire questo. "Un incontro, avvenuto proprio nella sede dell’Associazione, finalizzato a confermare la massima volontà di cooperazione tra i due itinerari, entrambi certificati dal Consiglio d’Europa – chiarisce Ferrari –. Le due associazioni hanno già in corso un protocollo di, che mette al centro lo sviluppo delle vie romeee e dei territori attraversati, in ottica di cooperazione internazionale. Il 2025, anno del Giubileo, sarà l’occasione per promuovere azioni congiunte tra le tre Vie Romee principali:, Germanica, Strata".