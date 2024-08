Il figlio di Riina deride la via intitolata al giudice Terranova l’ex prefetto | Cambiammo nome a quella strada perché ci abitava il boss

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il post deldi Totòcontinua a provocare polemica. Nel giorno di ferragosto, infatti, il terzogenito del capo dei capi di Cosa nostra ha pubblicato una foto su Instagram con scritto: “Buon Ferragosto a tutti voi da via Scorsone 24, 90034, Corleone”. Inc’è la residenza storica dei, ma dal 2018 la via è stataa Cesare, in memoria del magistrato ucciso dalla mafia a Palermo insieme al suo collaboratore Lenin Mancuso. Eccoil post dijunior, che ha volutamente citato lacol vecchio, suona come una derisione delassassinato. “Totò‘u curtu ha ormai definitivamente perso la sua partita. La Prefettura e la Commissione straordinaria, all’epoca, hanno fatto una scelta giusta. Totòaveva sputato sulCesarenel corso di un interrogatorio.