I Folkstone annunciano concerto in Germania | si esibiranno a Monaco di Baviera

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bergamo. Inon si fermano mai. Il gruppo musicale bergamasco, seguito da numerosi fan, è protagonista di concerti estivi sui palchi di alcuni selezionati eventi in tutta Italia nell’ambito di “Non ho tempo di aspettare Tour 2024”. Durante la tournée estiva, la band ha pubblicato un vinile intitolato “Racconti da Taberna”, un’esclusiva disponibile solo durante il “Non ho tempo di aspettare Tour 2024”. Questo LP in formato fisico raccoglie alcuni dei successi della folk metal band e i due nuovi singoli “Macerie” e “La fabbrica dei perdenti”. Tutti i brani sono stati rimasterizzati per un’esperienza sonora che unisce i suoni degli esordi con gli ultimi lavori dei. Spiega la band a proposito della nuova release: “La nostra storia racchiusa in un vinile. Vent’anni di “epiche” scorribande da ripercorrere nei nostri “Racconti da Taberna”.