Heather Parisi sul caso Sinner | Se Djokovic fosse risultato positivo al doping sarebbe stato crocifisso

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 21 agosto 2024)dice la sua suldi JannikIlcontinua a far discutere: questa volta è, showgirl e volto della tv italiana, a intervenire sulla notizia della positività all’antidel tennista italiano, scagionato poiché l’assunzione della sostanza proibita è stata giudicata involontaria. La ballerina, infatti, ha scritto sul suo profilo X: “Possiamo essere d’accordo che se Novakper(accidental or not) come èper due voltela reazione di fan e mediaora diversa?dai pro-vax e ogni titolo rimosso”.